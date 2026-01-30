Каждый пятый заемщик в 2025 году погасил рыночную ипотеку

В России в 2025 году каждый второй обладатель ипотеки регулярно вносил частично-досрочные платежи, а каждый пятый смог закрыть кредит. Такие данные следуют из исследований, опубликованных пресс-службой ВТБ.



В сравнение эксперты приводят данные за 2024 год, в котором полностью погашен был лишь один из десяти займов. При этом интерес к кредитам оставался на уровне при условии, что основной объем выдач кредитов в прошлом году пришелся на программы господдержки, а спрос на рыночную ипотеку снизился.

Согласно данным пресс-службы ВТБ, в 2025 году рыночную ипотеку оформили около 8,3 тыс. клиентов. Средний размер первоначального взноса превысил 50% (против 30% в 2023 году), а средний «чек» кредита за два года снизился примерно на 20% — до 3,3 млн руб.

Отмечается, что большинство заемщики, оформляя кредит в 2025 году, изначально рассчитывали на его быстрое погашение. Так, более 54% клиентов банка с рыночной ипотекой гасили ее в среднем в пять раз быстрее графика. В то же время доля регулярных частично-досрочных платежей снизилась год к году, а средняя сумма и частота их дополнительных платежей, наоборот, выросли.

Всего на досрочное погашение по рыночным программам в 2025 году в банке направили около 8 млрд руб. Уточняется, что интерес к рефинансированию стал постепенно увеличиваться со второй половины прошлого года. Клиенты, воспользовавшиеся программами господдержки, действовали диаметрально противоположно. Доля заемщиков, вносивших дополнительные платежи, сократилась с 46% примерно до 29%, а показатель полного досрочного погашения еще больше сократился.

«В новых условиях для заемщиков с рыночной ставкой досрочное погашение выступает тактическим ответом на ее высокую стоимость. Льготные программы снимают необходимость в спешке, позволяя клиентам направлять свободные деньги на вклады или другие инструменты инвестиций», — приводят в сообщении слова Алексея Охорзина, руководителя департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ.