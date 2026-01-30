Эксперты: зумеры стали самыми востребованными специалистами на рынке труда

Свободное пользование цифровыми инструментами, умение работать в команде, быстро ориентироваться в задачах и фокусироваться на результате эксперты назвали самыми востребованными способностями среди соискателей. Такие данные следуют из HR-исследования, опубликованного пресс-службой ВТБ.



По данным экспертов, наибольшей популярностью среди умений будущих сотрудников выделяется взаимодействие в коллективе, поддержка коллег и способность уходить от лишней бюрократии. Отдельно в исследовании отмечаются сотрудники поколения Z, то есть зумеры. Их ценят за умение работать с цифровыми инструментами, скорость и открытость. Тем не менее кадровики считают, что важным условием является атмосфера профессионального раскрытия, в том числе понятные задачи и регулярная обратная связь.

Кроме того, как следует из исследования, в 2026 году компании разных сфер будут чаще использовать инструменты искусственного интеллекта. Нейросети уже сейчас могут анализировать данные, автоматизировать процессы и даже принимать управленческие решения. Владение навыками использования ИИ – базовая компетенция сотрудников, уверены эксперты.

«Мы внимательно следим за тем, как меняется профессиональная среда и требования к специалистам, используем эту информацию при построении команд и для развития сотрудников. Когда специалист понимает запросы рынка, усиливает экспертизу, это напрямую отражается на его роли в компании и доходе», — приводят слова Марины Величко, HR-бизнес-партнера ВТБ в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах.