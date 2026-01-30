Количество заявлений об упрощенном налоговом вычете выросло на 30%

Пик подачи заявлений на оформление имущественного вычета в 2026 году придется на февраль-март. Об этом пишет пресс-служба ВТБ со ссылкой на собственные исследования.



Согласно отчетным документам, по итогам 2025 года только клиенты ВТБ получили около 10 млрд руб. налогового вычета за жилье и ипотеку. По сравнению с 2024 годом сумма выросла на около 25%. В 2024 году специалисты обработали около 300 тыс. заявок на получение налогового вычета. По данным экспертов, с каждым годом инструмент становится более востребованным – по сравнению с 2024 годом число заявлений выросло на 30%.

Максимальная сумма, которую можно получить по упрощенной схеме получения налогового вычета при уплате 13% НДФЛ – 650 тыс. руб., из которых 260 тыс. – за покупку недвижимости, 390 тыс. – за уплаченные проценты по ипотеке. А если платить 22% от годового дохода, то сумма составит 1,1 млн руб. Всего с момента запуска сервиса с помощью банка вернули более 23 млрд руб.