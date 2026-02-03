В Ростове-на-Дону за сутки выпало 40% месячной нормы снега

В Ростове-на-Дону за сутки выпало более 40% месячной нормы осадков, что привело к образованию заторов на некоторых ключевых направлениях. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Фото: Константин Соловьев

По данным властей, к уборке дорог привлекли более полутысячи единиц техники, использованы сотни тонн противогололедных материалов. На трассе М-4 «Дон» развернули 17 пунктов обогрева.

Глава региона поручил министерству транспорта Ростовской области в недельный срок провести комиссию, чтобы выяснить, почему не сработали регламенты, а также определить персональную ответственность. Кроме того, по аналогии с ограничениями на въезд в город большегрузов в часы пик власти намерены разработать регламенты на период уборки снега.

В сообщении также отмечается, что ответственность управляющих компаний также будет ужесточена. Так, за отказы чистить придомовые территории и сбивать наледь с крыш УК могут быть получить реальные штрафы.

«Из-за теплой погоды последних лет многие расслабились. Необходимо мобилизоваться. Изучим положительный опыт соседних регионов, которые не допустили коллапсов, и внедрим лучшие практики в нашей работе», — написал Юрий Слюсарь.

Константин Соловьев