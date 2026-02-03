Ростовскую сеть пекарен «Гриднев» обвиняют в нарушении авторских прав

Телеканал СТС и анимационная студия «Мельница» подали иски к ростовской сети пекарен «Гриднев-хлеб», требуя в общей сумме 150 тыс. руб. компенсации за незаконное использование персонажей мультфильмов на своей продукции. Документы поступили в арбитражный суд 29 и 30 января.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно опубликованным сведениям, СТС обвиняет пекарню в продаже товаров с изображением персонажа Нудика из мультсериала «Три кота» без получения соответствующих разрешений. Реализация продукции происходила в сентябре прошлого года. Телеканал направлял досудебную претензию, однако компания проигнорировала требования. Теперь истец добивается взыскания 100 тыс. руб. за нарушение авторских прав.

Аналогичные претензии предъявила студия «Мельница». Анимационная компания утверждает, что пекарня продавала продукцию с образом Лунтика из мультфильма «Лунтик и его друзья» или похожим изображением без получения лицензии. Студия также направляла досудебную претензию, но не получила ответа. «Мельница» требует 50 тыс. руб. компенсации.

По информации Audit-it.ru, ООО "ГРИДНЕВЪ-ХЛЕБЪ" зарегистрировано в 2024 году, учредителями являются Алексей Гриднев и Анастасия Гриднева, директор предприятия – Ия Леонова. По состоянию на 01.01.2026 организация налоговой задолженности не имела. Данные о финансовой отчетности не раскрываются.

Валентина Любашенко