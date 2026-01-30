Главные новости за 30 января: Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

Российский аукционный дом продал здание бывшего Главпочтамта в Санкт-Петербурге за 1,5 млрд рублей. Победителем торгов стало ООО «Энергетическое межрегиональное холдинговое объединение» (ЭМХО) Алисы Стрелковой. Торги на продажу исторического комплекса по поручению собственника АО «Почта России» были объявлены в конце ноября 2025 года. Начальная стоимость аукциона составила 1,207 млрд рублей без НДС.

Губернатор Петербурга Александр Беглов принял ряд кадровых решений, назначив новых председателей комитетов, сообщает пресс-служба Смольного. Как ранее сообщал «Ъ Северо-Запад», пост председателя комитета по транспорту со 2 февраля займет Денис Минкин, ранее занимавший должность директора Санкт-Петербургского государственного унитарного предприятия городского электрического транспорта.

В офисе «ВКонтакте» состоялась официальная презентация нового логотипа аэропорта Пулково, сообщает корреспондент «Ъ Северо-Запад». Ключевым элементом обновленного дизайна стал стилизованный образ разводных мостов — один из главных символов Санкт-Петербурга. Разработкой, как и предыдущей версии 12 лет назад, занималась студия Артемия Лебедева.

В здании Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга состоялось прощание с художественным руководителем учреждения, народным артистом СССР, профессором Санкт-Петербургской консерватории, дирижером и музыкальным педагогом Владиславом Чернушенко. На церемонии присутствовали высокопоставленные чиновники и деятели искусства, передает корреспондент «Ъ Северо-Запад».

Псковский городской суд оставил в СИЗО до 2 апреля признанного иностранным агентом заместителя председателя партии «Яблоко» Льва Шлосберга. Политик и его защитник Владимир Данилов намерены обжаловать решение. Иноагент Шлосберг находится под стражей с декабря 2025 года по делу о распространении заведомо ложной информации об использовании ВС РФ (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК).

Капитана первого ранга и бывшего сотрудника Департамента военной контрразведки ФСБ России Сергея Касаджикова арестовали в Москве по делу о мошенничестве, сообщает «Фонтанка». По данным издания, уголовное преследование связано с делом заместителя военного прокурора Санкт-Петербургского гарнизона Ильшата Купкенова, который был ранее арестован по обвинению во взяточничестве и превышении полномочий.

Парковку Ладожского вокзала, часть которой обрушилась на платформу несколько месяцев назад, собираются восстановить в 2026 году. Обследования проблемного участка продолжаются, сообщили «КП-Петербург» в пресс-службе Октябрьской железной дороги (ОЖД). В целях безопасности усилили оставшиеся конструкции парковки. Сейчас специалисты проверяют их несущую способность, окончательные выводы должны представить до февраля-марта.

В Санкт-Петербурге задержали агента украинских спецслужб, который, по версии следствия, готовил убийство российского военнослужащего. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ РФ. Фигурант вступил в переписку в Telegram с вербовщиком и заявил о готовности совершить теракт «в поддержку киевского режима». По указанию куратора он получил оружие, провел разведку у дома военнослужащего и приготовился к нападению.

АО «Корпорация развития Калининградской области» продало имущественный комплекс «Алленберг» в поселке Знаменск Гвардейского района за 22,7 млн рублей. Покупателем стал Айдар Мифтахов, один из основателей девелоперской компании «СЗ “Авторский дом №8”» из Казани, сообщили в корпорации. Комплекс бывшей психиатрической больницы включает 27 объектов недвижимости общей площадью 26 044,8 кв. м.

В 2025 году банки в Санкт-Петербурге выдали 43,8 тысяч ипотечных кредитов на общую сумму 251,1 млрд рублей. Рекорд по выдаче займов на покупку жилья был поставлен в декабре — 8,3 тысячи кредитов на 50 млрд рублей. Причиной для такого всплеска стали изменения в выдаче кредитов по льготным программам, которые анонсировали еще в октябре.