Состоялось прощание с худроком Капеллы Петербурга Владиславом Чернушенко

В здании Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга состоялось прощание с художественным руководителем учреждения, народным артистом СССР, профессором Санкт-Петербургской консерватории, дирижером и музыкальным педагогом Владиславом Чернушенко. На церемонии присутствовали высокопоставленные чиновники и деятели искусства, передает корреспондент «Ъ Северо-Запад».

«Всю свою жизнь он отдал музыке, городу, государству. Он был настоящим ленинградцем. Пережил первую блокадную зиму. Мы находимся в Капелле которую практически создал он. Он возродил исполнение русской духовной музыки»,— заявил в ходе своего выступленяи губернатор Петербурга Александр Беглов.

Председатель Законодательного собрания города Александр Бельский выразил глубочайшие соболезнования от парламентариев и отметил, что Владислав Чернушенко — один из тех людей, благодаря которым Петербург носит звание культурной столицы России.

«Он не боятся показаться чуть-чуть неловким или самодеятельным. Для него порыв сердечный был гораздо важнее всего остального. Девять десятилетий это громадная жизнь. Удивительная. И до последнего дня он жил с творчеством»,— сказал народный артист России Николай Боров.

Телеграммы с соболезнованиями прислали председатель Совета Федерации и экс-губернатор Петербурга Валентина Матвиенко, глава СКР Александр Бастрыкин, министр культуры РФ Ольга Любимова, губернатор Ленобласти Александр Дрозденко и глава Республики Саха Айсен Николаев.

В 13:00 состоится отпевание Владислава Чернушенко в Смольном соборе. Церемония захоронения начнется в 15.00 на Смоленском кладбище.

Владислав Чернушенко умер 27 января на 91-м году жизни после продолжительной болезни. Он был бессменным художественным руководителем Капеллы Петербурга с 1974 года.

Артемий Чулков, Полина Пучкова