Суд оставил в СИЗО иноагента Шлосберга до 2 апреля

Псковский городской суд оставил в СИЗО до 2 апреля признанного иностранным агентом заместителя председателя партии «Яблоко» Льва Шлосберга. Политик и его защитник Владимир Данилов намерены обжаловать решение.

Заместитель председателя партии «Яблоко» Лев Шлосберг (признан иноагентом) во время заседания Псковского городского суда

Фото: Степан Баранов / Псковское «Яблоко»

Иноагент Шлосберг находится под стражей с декабря 2025 года по делу о распространении заведомо ложной информации об использовании ВС РФ (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК). Суммарно с октября 2024 года в отношении политика возбудили три уголовных дела.

Подробнее об одном из них читайте в материале «Ъ Северо-Запад» «"Яблочник" отработает маркировку».

Андрей Маркелов

