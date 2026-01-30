Суд оставил в СИЗО иноагента Шлосберга до 2 апреля
Псковский городской суд оставил в СИЗО до 2 апреля признанного иностранным агентом заместителя председателя партии «Яблоко» Льва Шлосберга. Политик и его защитник Владимир Данилов намерены обжаловать решение.
Заместитель председателя партии «Яблоко» Лев Шлосберг (признан иноагентом) во время заседания Псковского городского суда
Фото: Степан Баранов / Псковское «Яблоко»
Иноагент Шлосберг находится под стражей с декабря 2025 года по делу о распространении заведомо ложной информации об использовании ВС РФ (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК). Суммарно с октября 2024 года в отношении политика возбудили три уголовных дела.
