ФСБ предотвратила покушение на жизнь российского военнослужащего в Петербурге

В Санкт-Петербурге задержали агента украинских спецслужб, который, по версии спецслужб, готовил убийство российского военнослужащего. Об этом сообщили РИА Новости в Центре общественных связей ФСБ РФ.

Фигурант вступил в переписку в Telegram с вербовщиком и заявил о готовности совершить теракт «в поддержку киевского режима». По указанию куратора он получил оружие, провел разведку у дома военнослужащего и приготовился к нападению.

При задержании у подозреваемого изъяли снаряженный патронами пистолет Макарова с глушителем. УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации).

Артемий Чулков