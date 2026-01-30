Комплекс бывшей больницы «Алленберг» под Калининградом продали за 22,7 млн рублей

АО «Корпорация развития Калининградской области» продало имущественный комплекс «Алленберг» в поселке Знаменск Гвардейского района за 22,7 млн рублей. Покупателем стал Айдар Мифтахов, один из основателей девелоперской компании «СЗ “Авторский дом №8”» из Казани, сообщили в корпорации.

Фото: Пресс-служба АО «Корпорация развития Калининградской области»

Комплекс бывшей психиатрической больницы включает 27 объектов недвижимости общей площадью 26 044,8 кв. м и расположен на земельном участке площадью 106 931 кв. м.

Инвестор сообщил, что проект находится на стартовой стадии: проводится первичная оценка, формируется команда, изучаются техническое состояние зданий и градостроительные ограничения. Делать выводы о концепции и параметрах вложений на этом этапе преждевременно, отметил предприниматель.

Больница была основана в 1852 году в Восточной Пруссии. В 1940 году ее закрыли: часть пациентов, по данным из открытых источников, была убита, остальных направили в другие лечебные учреждения. До 1945 года на территории располагался гарнизон СС. После войны здания передали Советской армии. В 2013 году воинскую часть расформировали, а комплекс перешел в ведение администрации Знаменска.

Артемий Чулков