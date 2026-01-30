Обрушившуюся парковку Ладожского вокзала планируют восстановить в 2026 году

Парковку Ладожского вокзала, часть которой обрушилась на платформу несколько месяцев назад, собираются восстановить в 2026 году. Обследования проблемного участка продолжаются, сообщили «КП-Петербург» в пресс-службе Октябрьской железной дороги (ОЖД).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Казарин Фото: Виктор Казарин

В целях безопасности усилили оставшиеся конструкции парковки. Сейчас специалисты проверяют их несущую способность, окончательные выводы должны представить до февраля-марта. После этого начнутся проектные и строительно-монтажные работы.

На основании экспертного заключения будет рассмотрена возможность организации проходов для пассажиров с Зольной улицы. Сейчас попасть на вокзал с этой стороны нельзя.

«Сроки могут скорректироваться по итогам экспертизы – в приоритете безопасность людей»,— отметили в ОЖД.

Часть парковки обрушилась на платформу Ладожского вокзала в октябре 2025 года. После инцидента парковку закрыли, СКР возбудил дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Артемий Чулков