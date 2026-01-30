Выдача ипотеки в Петербурге год к году сократилась на 18%

В 2025 году банки в Санкт-Петербурге выдали 43,8 тысяч ипотечных кредитов на общую сумму 251,1 млрд рублей. Рекорд по выдаче займов на покупку жилья был поставлен в декабре — 8,3 тысячи кредитов на 50 млрд рублей. Причиной для такого всплеска стали изменения в выдаче кредитов по льготным программам, которые анонсировали еще в октябре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Спрос на жилье постепенно рос, начиная с июня, но несмотря на это в 2025 году было выдано ипотечных кредитов на 18% меньше чем в 2024-м (53,7 тыс.). В денежном измерении спад составил 5,2%. Такой небольшой разрыв обеспечили последние три месяца прошлого года.

Причиной для этого стало в том числе снижение ключевой ставки: в июле Центральный банк РФ снизил ее до 16%, а также изменения условий выдачи кредитов по льготным программам. С 1 февраля на одну семью можно будет оформить лишь одну семейную ипотеку, причем супруги будут выступать в качестве созаемщиков.

При этом семейная ипотека была драйвером продаж новостроек. По оценке ДОМ.РФ, в 2025 году порядка 82% строящихся жилых площадей по всей России реализовано с помощью ипотеки. По мнению экспертов, нововведение «одна семья — одна льготная ипотека» серьезно охладит рынок новостроек.

Всего в Северо-Западном федеральном округе банки выдали 103,5 тысячи ипотечных кредитов, что на 20,5% меньше, чем в 2024 году (130 тыс.). Общий объем кредитования составил 494,3 млрд рублей: на 5% год к году.

Подробнее об изменениях на рынке жилья в России в 2026 году — в материале «Ъ» «Квартира по-семейному»

Надежда Ярмула