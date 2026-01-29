Майкоп стал лидером по росту объемов жилищного строительства в IV квартале 2025 года

Майкоп возглавил рейтинг российских городов по приросту объемов жилищного строительства в четвертом квартале 2025 года. По данным Единого ресурса застройщиков (ЕРЗ.РФ), к 1 января 2026 года прирост составил 375 тыс. кв. м по сравнению с показателем на 1 октября 2025 года.

Общий объем строящегося жилья в столице Адыгеи достиг 591,9 тыс. кв. м. В рейтинге городов по текущему объему жилищного строительства Майкоп занял 42-е место, поднявшись сразу на 54 позиции за квартал.

В топ-50 по объему строительства вошли четыре города Краснодарского края. Краснодар занял 8-е место по приросту объемов строительства — 84,6 тыс. кв. м, а также поднялся с 4-го на 3-е место в рейтинге по общему объему возводимых многоквартирных домов — 5,1 млн кв. м.

Новороссийск расположился на 24-й строчке с показателем 875,9 тыс. кв. м. Прирост за три месяца составил 123 тыс. кв. м, что позволило городу занять 6-е место в стране по динамике строительства. Сочи оказался на третьей позиции с объемом 684 тыс. кв. м, однако за квартал показатель снизился на 91 тыс. кв. м. Анапа заняла 46-е место — 495 тыс. кв. м, снижение составило 42 тыс. кв. м.

Лидером по общему объему строительства остается Москва, где возводится 14,7 млн кв. м жилья, или 12,14% от всего многоквартирного строительства в стране. За квартал объем сократился на 475 тыс. кв. м. На втором месте — Екатеринбург с 5,8 млн кв. м, где за три месяца объем строительства вырос на 312 тыс. кв. м.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в Адыгее по итогам 2025 года ввели в эксплуатацию 600 тыс. кв. м жилья, что на 6% превышает показатель 2024 года. Первоначальный план на год предусматривал ввод 503 тыс. кв. м, или 1 кв. м на человека.

Никита Бесстужев