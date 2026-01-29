На Кубани почти месяц ищут пропавшего 16-летнего подростка

В Краснодарском крае продолжаются поиски 16-летнего Вадима Мелихова, пропавшего в станице Брюховецкой. Сведений о местонахождении подростка нет с 6 января, сообщается в Telegram-канале поискового отряда «ЛизаАлерт» Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Приметы подростка: рост около 170 см, среднее телосложение, светло-русые волосы, серо-голубые глаза. В день исчезновения был одет в черную куртку, темно-серые джинсы и белые кроссовки.

К поискам подключены родственники, сотрудники правоохранительных органов и волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» Краснодарского края. На данный момент поисковые мероприятия результатов не дали.

Волонтеры просят всех, кто располагает какой-либо информацией о подростке, сообщить в полицию или в поисковый отряд.

Никита Бесстужев