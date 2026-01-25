В Крыму в 2025 году заложили более 1,6 тысячи га новых виноградников

В Республике Крым в 2025 году заложили 1,698 тыс. га молодых виноградников, что на 2,3% больше показателя 2024 года. Общая площадь виноградников у хозяйств всех категорий в регионе достигла 23,29 тыс. га, из них 16,82 тыс. га находятся в плодоношении, сообщает ТАСС со ссылкой на министерство сельского хозяйства региона.

В ведомстве уточнили, что темпы закладки виноградников в целом сопоставимы с прошлым годом, когда показатель составил около 1,7 тыс. га. В результате общая площадь виноградников в республике за год увеличилась на 2,34%.

Наиболее распространенными сортами винограда в Крыму остаются ркацители, каберне совиньон, алиготе, шардоне, кокур белый, мускат белый и мерло. В настоящее время в регионе зарегистрированы 34 винодельческих предприятия, включая шесть крестьянских фермерских хозяйств.

При этом сбор винограда в 2025 году снизился. По данным министерства, аграрии собрали 118,6 тыс. т винограда, что на 3,5% меньше уровня 2024 года. Снижение урожая связано с неблагоприятными погодными условиями: весной в Крыму фиксировались несколько волн заморозков, а летом в регионе дважды вводился режим чрезвычайной ситуации — сначала из-за последствий заморозков, затем из-за засухи.

На поддержку виноградарства в Крыму в 2026 году планируется направить 940 млн руб. федеральных средств. Для сравнения, в 2025 году объем такой поддержки составлял 840 млн руб.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что крымские сельхозпроизводители с 2014 года закупили 6,5 тыс. единиц различной техники и оборудования. В том числе 1,5 тыс. тракторов, 700 комбайнов, 1,4 тыс. единиц почвообрабатывающих машин, 500 посевных агрегатов и 2,4 тыс. единиц прочего оборудования.

Никита Бесстужев