Крымские аграрии приобрели 6,5 тысячи единиц сельхозтехники

Крымские сельхозпроизводители с 2014 года закупили 6,5 тыс. единиц различной техники и оборудования. В том числе 1,5 тыс. тракторов, 700 комбайнов, 1,4 тыс. единиц почвообрабатывающих машин, 500 посевных агрегатов и 2,4 тыс. единиц прочего оборудования. Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава региона Сергей Аксенов.

Аграрии региона в основном используют отечественную сельхозтехнику. В республике работают представительства всех основных российских производителей, которые продают и обслуживают поставленную технику.

По словам Сергея Аксенова, главную роль в обновлении парка играет государственная поддержка: свыше 54% всей техники приобретено посредством лизинга через агропромышленную лизинговую компанию с государственным участием АО «Росагролизинг».

В разгар уборочной кампании ежедневно было задействовано до 1,3 тыс. зерноуборочных комбайнов, а общее количество техники достигает 1,5 тыс. единиц. Глава региона отметил, что работа по импортозамещению и обновлению парка сельхозтехники будет продолжена.

Алина Зорина