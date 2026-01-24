Главные новости за 24 января. Кубань, Крым, Адыгея

На Кубани синоптики прогнозируют осадки в виде снега и дождя, возможен гололед.

Полиция Сочи приехала домой к мужчине, который ранее искупал детей в холодном море. Правоохранительные органы проводят проверку.

В Крымском районе из-за таяния снега и осадков зафиксировали подъем уровня воды в реках.

Кол-центр для пострадавших в результате атаки БПЛА заработал в Адыгее, об этом сообщил глава республики Мурат Кумпилов.

Летом в Краснодаре планируют достроить два детских сада в районе Западного обхода. Общая вместимость дошкольных учреждений составит 700 человек.

Для ликвидации возможных подтоплений в связи с таянием снега в Краснодаре подготовили 52 единицы специализированной техники. Часть машин уже направлена по некоторым адресам в краевой столице.

В новогодние праздники Севастополь посетили более 9 тыс. туристов. По данным правительства региона, туристический поток увеличился на 18% по сравнению с прошлым годом.