Полиция Сочи проверяет мужчину, искупавшего детей в холодном море

В Сочи установили личность и местонахождение мужчины, который искупал в зимнем море своих несовершеннолетних детей. В пресс-службе полиции курорта заявили, что с гражданином провели беседу.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Ранее в социальных сетях было опубликовано видео, на котором мужчина на одном из пляжей Сочи окунал в холодную воду детей. Полиция города организовала проверку по факту данного инцидента. Оперативники совместно с ПДН осуществили выезд по месту жительства семьи.

При личной беседе с сотрудниками правоохранительных органов отец семейства сообщил, что применял «метод закаливания» детей. Полицейская проверка продолжается.

По данным пресс-службы полиции Сочи, по результатам проверки в отношении мужчины примут процессуальное решение. Также структуры проводят оценку условий жизни несовершеннолетних в данной семье.

София Моисеенко

