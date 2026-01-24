В Крымском районе фиксируют подъем уровня воды в реках

В Крымском районе Кубани организовали комиссию по предупреждению и ликвидации ЧС в связи с повышением уровня воды в реках Нижнебаканского и Мерчанского сельских поселений. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Крымского района.

Врио главы района Станислав Казанжи провел заседание комиссии, в котором также приняли участие главы сельских поселений, представители оперативных служб и ресурсоснабжающих организаций. На территории Крымского района зафиксировали повышение уровня рек, на контроле находятся ситуации в Киевском и Южном сельских поселениях.

«Подняты все оперативные службы. Мониторится уровень рек»,— подчеркнули в пресс-службе мэрии.

В Нижнебаканском включили систему оповещения. Для перевозки маломобильных жителей подготовили автобусы и эвакуационные пункты. Осадки, согласно прогнозам синоптиков, ожидаются в течение всего дня.

София Моисеенко