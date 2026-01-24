В Адыгее открыли кол-центр для пострадавших в результате ЧС с беспилотниками

С 24 января в Адыгее заработал кол-центр по вопросам, связанным с последствиями ЧС в ауле Новая Адыгея. Об этом заявил глава республики Мурат Кумпилов в своем Telegram-канале.

Фото: t.me / muratkumpilov

Глава Адыгеи сообщил, что по номеру 122 пострадавшие смогут задать любой интересующий вопрос по поводу ликвидации последствий атаки беспилотников. Специалисты кол-центра передадут обращения в администрацию Тахтамукайского района или в другие профильные службы для последующей отработки.

По словам Мурата Кумпилова, в кол-центр могут обратиться владельцы квартир, которые проживают за пределами Адыгеи, либо временно находятся вне республики.

Горячая линия 112 работает с 08:00 до 20:00 по будням, с 08:00 до 14:00 по выходным. В круглосуточном режиме осуществляет работу ЕДДС Тахтамукайского района: 8(918)400-66-66.

Мурат Кумпилов подчеркнул, что работы по ликвидации последствий удара БПЛА в Новой Адыгее проводятся в ежедневном режиме. Ход восстановления жилых помещений глава республики взял на личный контроль.

София Моисеенко