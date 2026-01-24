В Краснодарском крае ожидаются снежные осадки и гололед

На территории Краснодарского края объявили штормовое предупреждение из-за возможного ухудшения погоды. По данным Краснодарского ЦГМС, местами в регионе ожидаются сильные снежные осадки и гололедица.

До конца суток 24 января, а также 25 января на Кубани (за исключением муниципального образования Сочи) прогнозируют сильные осадки в виде дождя, мокрого снега и очень сильного снега. Возможно налипание мокрого снега на проводах и деревьях, ожидается гололед на дорогах.

Жителей региона призвали быть осторожными на дорогах и рекомендовали соблюдать меры безопасности.

София Моисеенко