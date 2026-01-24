Более 9 тысяч туристов посетили Севастополь в новогодние праздники

В этом году в Севастополе на 18% увеличился туристический поток в период новогодних праздников по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщили в правительстве Севастополя.

В новогодние праздники Севастополь посетили свыше 9,4 тыс. туристов. По данным местного правительства, музеи и достопримечательности города приняли более 210 тыс. гостей.

Наибольшей популярностью в период зимних выходных в Севастополе пользовались обзорные туры по городу, исторические квесты и автобусные маршруты. Сотрудники туристических центров провели 23 экскурсии, за консультациями в такие центры обратились 766 человек.

София Моисеенко