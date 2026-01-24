Два детских сада на Западном Обходе Краснодара планируют достроить летом

В районе Западного Обхода Краснодара продолжается строительство школы и трех детских садов. Процесс возведения соцобъектов проверил глава города Евгений Наумов, о результатах выезда он рассказал в своем Telegram-канале.

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Евгений Наумов сообщил, что два детских сада с общей вместимостью 700 человек в густонаселенном районе планируют достроить летом 2026 года. В следующем году застройщик намерен завершить строительство еще одного детского сада и школы на 1,5 тыс. мест.

«Это пример комплексного подхода к застройке. Когда одновременно с многоэтажными жилыми массивами появляются социальные объекты шаговой доступности»,— пишет мэр Краснодара.

Глава краевой столицы также заявил о 75% готовности детского сада на 250 мест в ЖК «Самолет».

София Моисеенко