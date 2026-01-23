Главные новости за 23 января: Кубань, Крым, Адыгея

Первомайский районный суд Краснодара удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об обращении в доход Российской Федерации имущества бывшего председателя Ростовского областного суда Елены Золотаревой, ее сына Сергея Золотарева и Марии Данкевич на общую сумму свыше 150 млн руб.

Квартиры в ауле Новая Адыгея, получившие наиболее сильные повреждения в результате атаки БПЛА в ночь на 20 января, восстановят в течение пяти недель.

Исполняющим обязанности директора Кавказского государственного природного биосферного заповедника имени Христофора Шапошникова назначен Владимир Титов. В Сочинском национальном парке аналогичную должность занял заместитель директора по охране территории Владимир Атоян.

Экспорт несырьевой продукции агропромышленного комплекса Краснодарского края в 2025 году составил 1,9 млн т на сумму $1,2 млрд, что на 8% ниже показателей 2024 года. Основной причиной снижения стала критическая засуха, повлиявшая на объемы валового сбора сырья.

В Краснодарском крае на базе научно-производственного центра «Техносфера» создадут школу по подготовке операторов беспилотных летательных аппаратов.

Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) России по Краснодарскому краю планирует привлечь к ответственности МУП «КТТУ» после рассмотрения дела, связанного с повышением стоимости проезда до 50 руб.

Международный детский центр «Артек» в 2025 году принял 2550 детей из 81 страны, что на 96% больше показателя 2024 года.