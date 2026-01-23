«Артек» в 2025 году принял на 96% больше детей из других стран, чем годом ранее

Международный детский центр «Артек» в 2025 году принял 2550 детей из 81 страны, что на 96% больше показателя 2024 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на центр по итогам пленарного заседания, открывшего X Международную конференцию тематических партнеров.

По данным МДЦ, в 2025 году число иностранных участников выросло также на 157% по сравнению с 2023 годом. По тематической квоте путевки в «Артек» получили 15 716 человек, всего участниками смен стали 41 730 детей из всех регионов России и 81 зарубежной страны.

В центре отметили, что в каждой артековской смене 2025 года особое внимание уделяется мероприятиям, приуроченным к Году единства народов России. События направлены на развитие межнационального диалога и укрепление сплоченности.

Заместитель директора «Артека» Елена Живогляд отметила, что иностранные партнеры внесли значительный вклад в развитие инфраструктуры и реализацию проектов центра. По ее словам, зафиксирован рост интереса и доверия к «Артеку», а дети-иностранцы и дети соотечественников, проживающих за рубежом, полностью интегрируются в образовательную программу и события лагеря.

В 2025 году центр осуществил девять выездов в семь стран. Такой формат взаимодействия, как подчеркнули в «Артеке», формирует устойчивую основу для системной работы по привлечению детей из зарубежных государств на образовательные смены.

Международный детский центр «Артек» был основан в 1925 году. После вхождения Крыма в состав России в 2014 году, МДЦ стал федеральной собственностью. Центр объединяет девять лагерей и ежегодно принимает более 40 тыс. детей. С 2014 года «Артек» посетили свыше 10 тыс. детей из 105 стран. 16 июня 2025 года центр отметил свое 100-летие.

Никита Бесстужный