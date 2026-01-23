На Кубани создадут школу операторов БПЛА

В Краснодарском крае на базе научно-производственного центра «Техносфера» создадут школу по подготовке операторов беспилотных летательных аппаратов. Образовательная платформа формируется в рамках нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» (БАС), сообщили в пресс-службе администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация Краснодарского края Фото: Администрация Краснодарского края

В школе планируют обучать начинающих операторов БПЛА, а также проводить курсы повышения квалификации для действующих специалистов. Подготовка будет вестись с использованием современных симуляторов и профильного оборудования. Кроме того, слушатели смогут участвовать в тестировании беспилотных авиационных систем, разработка и производство которых станет одной из ключевых задач центра.

Как отметил вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель, создание школы позволит сформировать кадровую базу для отрасли. «Техносферу» намерены обустроить с привлечением краевой и федеральной поддержки.

Научно-производственный центр «Техносфера» был учрежден в 2025 году. Специализация комплекса — разработка и производство беспилотников для туризма, сельского хозяйства и точного земледелия. В инфраструктуру центра войдут консультационно-диспетчерский и учебный блоки, включая полетные зоны, лекторий, учебные классы и лаборатории.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в создание производства радиоуправляемых беспилотных летательных аппаратов в Краснодаре планируется вложить 750 млн руб. Соответствующий протокол о намерениях был подписан на полях ПМЭФ-2025. После выхода на проектные мощности предприятие сможет выпускать до 500 единиц продукции в год.

Никита Бесстужев