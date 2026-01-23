Пострадавшие при атаке БПЛА квартиры в Адыгее восстановят в течение пять недель

Квартиры в ауле Новая Адыгея, получившие наиболее сильные повреждения в результате атаки БПЛА в ночь на 20 января, восстановят в течение пяти недель. Об этом сообщил глава республики Мурат Кумпилов в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: t.me / muratkumpilov Фото: t.me / muratkumpilov

«Вместе со строительными компаниями взяли на себя ремонт домов — наши строители полностью восстановят все пострадавшие квартиры. Обозначили конкретные сроки ремонта: наиболее пострадавшие квартиры — в течение пяти недель, получившие меньше повреждений — в течение двух недель»,— написал господин Кумпилов.

По его данным, во всех зданиях несущие конструкции остались целы, однако повреждения получили обшивка, кровля, межкомнатные перегородки, оконные и дверные блоки. Гражданам разрешили вернуться в свои квартиры. Исключением стал один из подъездов в наиболее пострадавшем доме. Сейчас специалисты оценивают его техническое состояние и проводят экспертизы.

Глава региона добавил, что процесс восстановления жилья осложняет отсутствие собственников некоторых квартир. Управляющие компании продолжают уточнять информацию о жильцах и поврежденных домах, количество которых выросло до 30.

«Мы обязательно поддержим пострадавших, окажем им материальную помощь, осуществим компенсационные выплаты по потере автомобилей и другого имущества»,— подчеркнул Мурат Кумпилов.

«Ъ-Кубань» писал, что с 21 по 22 января оперативный штаб Тахтамукайского района Адыгеи принял более 800 заявлений от жителей, чье имущество пострадало в результате атаки БПЛА в ночь на 20 января.

Дмитрий Холодный