Суд обратил в доход государства имущество экс-главы Ростовского облсуда Елены Золотаревой

Первомайский районный суд Краснодара удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об обращении в доход Российской Федерации имущества бывшего председателя Ростовского областного суда Елены Золотаревой, ее сына Сергея Золотарева и Марии Данкевич на общую сумму свыше 150 млн руб. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области

В доход государства обращены квартира в Ростове-на-Дону, машино-место и два автомобиля Toyota, принадлежавшие ответчикам. Также в казну поступят денежные средства, изъятые при обысках в жилище и служебном кабинете Елены Золотаревой, — 128,8 млн руб., €27,8 тыс. и $11,7 тыс., а также ювелирные изделия стоимостью 17,6 млн руб.

Кроме того, суд взыскал с Золотаревых 4 млн руб. в качестве эквивалента стоимости ранее реализованной недвижимости. В ходе разбирательства установлено, что фактическим владельцем активов являлась Елена Золотарева, которая для сокрытия имущества оформила его на сына и свою знакомую Марию Данкевич.

Ранее, 22 декабря 2025 года, Елена Золотарева и еще трое бывших высокопоставленных сотрудников судебной системы Ростовской области были признаны виновными в коррупционных преступлениях. Елену Золотареву приговорили к 15 годам лишения свободы за получение взяток на сумму 18,4 млн руб.

Экс-заместитель председателя Ростовского облсуда Татьяна Юрова получила 13 лет колонии за получение взяток на 3 млн руб. Бывший председатель Железнодорожного райсуда Ростова-на-Дону Георгий Бондаренко и экс-глава областного управления судебного департамента Андрей Рощевский, выступавшие посредниками, приговорены к шести и восьми годам лишения свободы соответственно.

Никита Бесстужный