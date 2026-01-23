И. о. директора Кавказского заповедника назначен Владимир Титов

Исполняющим обязанности директора Кавказского государственного природного биосферного заповедника имени Х. Шапошникова назначен Владимир Титов. В Сочинском национальном парке аналогичную должность занял заместитель директора по охране территории Владимир Атоян, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу нацпарка.

Фото: пресс-служба Сочинского национального парка Фото: пресс-служба Сочинского национального парка

Назначения последовали после отставки Сергея Шевелева, который 21 января покинул посты директора Кавказского биосферного заповедника и Сочинского нацпарка. Приказ об освобождении его от занимаемых должностей подписал министр экологии и природных ресурсов РФ Александр Козлов.

Владимир Титов родился в 1985 году в Сочи, имеет юридическое образование Черноморской гуманитарной академии и управленческое образование РАНХиГС, а также степень аспиранта по теории права. Профессиональную карьеру он начинал в адвокатуре, затем работал в Федеральной службе судебных приставов и аппарате Государственной думы.

С 2017 года Владимир Титов работает в сфере экологии и охраны природы, сначала в Ростехнадзоре, а с 2018 года — в Сочинском национальном парке и Кавказском заповеднике. За этот период он прошел путь от заместителя начальника отдела до первого заместителя директора, а с 2023 года занимал должность первого заместителя директора Сочинского нацпарка.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что Генпрокуратура РФ выявила в Кавказском биосферном заповеднике и Сочинском национальном парке нарушения на сумму более 3 млрд руб. По версии надзорного ведомства, учреждения «самоустранились от пресечения экологических правонарушений на территориях особо охраняемых природных зон в угоду коммерческим интересам».

Никита Бесстужный