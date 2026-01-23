В УФАС объяснили порядок привлечения КТТУ к ответственности за рост тарифов

Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) России по Краснодарскому краю планирует привлечь к ответственности МУП «КТТУ» после рассмотрения дела, связанного с повышением стоимости проезда до 50 руб. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе ведомства.

В действиях предприятия установлен факт нарушения п. 1 ч. 1 ст. 10 закона «О защите конкуренции», выразившийся в применении с 5 декабря 2024 года тарифа без экономического обоснования. Материалы дела переданы должностному лицу ведомства для решения вопроса о возбуждении административного производства.

В УФАС подчеркнули, что рынок пассажирских перевозок имеет социальную значимость, а необоснованное повышение тарифов может привести к ущемлению интересов жителей и гостей города. По итогам административного производства перевозчику может быть назначен штраф в соответствии с КоАП РФ.

Дело в отношении МУП «КТТУ» было возбуждено по материалам прокуратуры Центрального округа Краснодара от 8 ноября 2024 года. Проверка касалась обоснованности повышения тарифа на девяти маршрутах — № 2, 2Е, 9, 10, 43, 46, 52 и 55. Слушания по делу переносились трижды.

В постановлении администрации Краснодара № 7855 от 5 декабря 2024 года увеличение стоимости проезда объяснялось подорожанием горюче-смазочных материалов и запчастей, а также необходимостью обновления подвижного состава, строительством производственных баз и повышением заработной платы. Однако, по данным Росстата, стоимость проезда в краевой столице оказалась выше, чем в сопоставимых регионах, при этом предприятие не представило документы, подтверждающие экономическую целесообразность повышения.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что УФАС также признало нарушившими антимонопольное законодательство ООО «Кубань» и ООО «Технотранс-Юг». По данным УФАС, совокупная доля трех перевозчиков в 2023–2024 годах и первом полугодии 2025 года превышала 50% рынка пассажирских перевозок Краснодара, что свидетельствует о доминирующем положении.

Никита Бесстужев