Экспорт несырьевой продукции АПК Кубани сократился почти на 8% из-за засухи

Экспорт несырьевой продукции агропромышленного комплекса Краснодарского края в 2025 году составил 1,9 млн т на сумму $1,2 млрд, что на 8% ниже показателей 2024 года. Основной причиной снижения стала критическая засуха, повлиявшая на объемы валового сбора сырья. Об этом сообщает «РБК Краснодар» со ссылкой на министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В ведомстве уточнили, что неблагоприятные погодные условия в 2025 году существенно сократили ресурсную базу для производства экспортоориентированной продукции. Снижение урожайности напрямую отразилось на объемах поставок за рубеж.

Несмотря на спад, география экспорта осталась широкой — продукция кубанского АПК поставлялась в 111 стран. Ключевыми внешнеэкономическими партнерами региона, как и годом ранее, стали Китай, Турция, Индия, Беларусь и Казахстан. Существенных изменений в структуре стран-получателей не зафиксировано.

Товарная структура экспорта также сохранила стабильность. Основу поставок составили масложировая продукция, сушеные бобовые овощи, продукты переработки сельхозкультур для кормовых целей (жмых, шрот, жом), мясо птицы, консервированная продукция и сахар.

В министерстве добавили, что предприятия региона продолжают сталкиваться с рядом системных ограничений, включая снижение диверсификации рынков сбыта, сложности с международными расчетами, рост логистических затрат, высокие входные барьеры на зарубежные рынки и неблагоприятную ценовую конъюнктуру с учетом валютного курса.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что власти Краснодарского края планируют увеличить объем производства сельхозпродукции на 7,7% в 2026 году. Объем господдержки АПК региона в текущем периоде оценивается в 10,4 млрд руб., а общий объем планируемых инвестиций в отрасль превышает 61 млрд руб.

Никита Бесстужный