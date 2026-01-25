Главные новости недели в Нижегородской области к 25 января

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Задержание Михаила Щербака

Директор по капстроительству «Атомстройэкспорта» Михаил Щербак попал под следствие из-за перевода 500 руб. «Фонду борьбы с коррупцией» (ФБК, признан экстремистским в июне 2021 года, запрещен, объявлен иноагентом и ликвидирован) в августе 2021 года. Управленца задержали 16 января 2025 года. Он признал вину вину в финансировании экстремистской организации и уволился. Идет расследование.

Правительственная АНО «Центр 800» получила права на бренды «Столица закатов» и «100% настоящая Россия». Товарные знаки внесены в госреестр.

Дополнительные меры поддержки ввели для резервистов из отряда «Барс-НН» и их семей. Их освободят от платы за детсады и группы продленного дня в школах. Дети смогут получать льготные путевки в лагеря и санатории и бесплатно заниматься в спортивных секциях. Кроме того, у них будет преимущество при переводе в образовательные организации поближе к дому. Резервистам «Барс-НН» и членам их семей также гарантировали внеочередное оказание бесплатной медпомощи.

Мэрия Нижнего Новгорода намерена доплачивать полицейским и студентам-педагогам. Сотрудники полиции, исполняющие обязанности по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности, будут ежемесячно получать по 10 тыс. руб., а студенты последних курсов, работающие в муниципальных образовательных организациях, — по 5 тыс. руб.

Нижегородские власти отказались признавать здание «Водника», в котором ранее размещалась дирекция стадиона, выявленным объектом культурного наследия (ОКН). Заявление подавал искусствовед Антон Марцев. По его мнению, этому зданию 1937 года присущи архитектурно-художественные качества той эпохи, оно имеет мемориальную ценность. В управлении госохраны ОКН не считают объект уникальным.

Госдолг Нижегородской области за 2025 год вырос на 28%, до 216,47 млрд руб. Бюджетные кредиты сейчас занимают 60%, коммерческие — 25,7%, государственные ценные бумаги — 13,6%, госгарантии — 0,7%.

Нижегородский губернатор Глеб Никитин отчитался о повышении рождаемости в регионе. Стандартную статистику в абсолютных цифрах и процентах он не привел, но сообщил, что область «опередила годовой прогноз Росстата по рождениям более чем на 4%». Самый высокий прирост, по словам губернатора, был в октябре, когда число рождений выросло на 10% к аналогичному периоду 2024 года.

Бывшего застройщика и экс-замгубернатора Валерия Англичанинова приговорили к шести годам лишения свободы. Его признали виновным в мошенничестве со средствами дольщиков при строительстве ЖК «Дом на Горького». Прокуратура запрашивала для подсудимого 10 лет. Валерий Англичанинов вину не признал.

В Нижегородской области стартовал крупнейший этап программы газификации. К 2030 году в шести северных муниципалитетах газом предстоит обеспечить 45 тыс. домов — в 22 раза больше, чем в предыдущие три года.