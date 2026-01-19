Сотрудник «Атомстройэкспорта» попал под следствие из-за перевода 500 рублей

Как стало известно «Ъ-Приволжье», директор по капитальному строительству АО «Атомстройэкспорт» (входит в госкорпорацию «Росатом») Михаил Щербак признал вину в финансировании экстремистской организации и уволился со своей должности. По данным «Ъ-Приволжье», речь идет о переводе 500 руб. в адрес Фонда борьбы с коррупцией (признан экстремистской организацией и запрещен в России, также признан иностранным агентом, нежелательной организацией и ликвидирован), сделанном в 2021 году.

Как рассказал «Ъ-Приволжье» сам Михаил Щербак, до задержания конфликтов на работе у него не было: «На мой взгляд, со мной поступили некорректно, демонстративно устроив “маски-шоу” и пустив изначально неправильную информацию в прессу. Я считаю, что это не совсем правильные действия».

Его адвокат Алексей Скворцов добавил, что перевод был единственным, больше никаких контактов с запрещенной организацией Михаил Щербак не поддерживал. «Он все осознал, раскаялся, и в отсутствие явных мотивов мы рассчитываем на снисхождение суда. На то, что будут учтены и безупречная репутация Михаила Юрьевича, и его заслуги на работе», — добавил защитник.

Как писал «Ъ-Приволжье», Михаил Щербак был задержан ФСБ 16 января. Его обвинили в том, что являясь «противником действующих органов власти Российской Федерации», он умышленно перечислил средства на банковский счет запрещенной организации. После задержания Щербака в «Росатоме» сообщили, что оказывают следствию необходимое содействие.

Напомним также, что в октябре 2025 года вступил в силу приговор в отношении еще одного нижегородского сотрудника корпорации «Росатом». Физика-ядерщика Руслана Шадиева из Сарова осудили на 18 лет по статье о госизмене и финансировании терроризма. В 2023 году он перечислил 1,2 тыс. руб. двум организациям, признанным террористическими и запрещенными в России, и одной организации, признанной иностранным агентом.

Иван Сергеев