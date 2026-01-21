Бывшего застройщика и замгубернатора Англичанинова приговорили к шести годам

Бывшего замдиректора обанкроченного ООО «Интерсити», с 2015 по 2024 год строившего ЖК «Дом на Горького», Валерия Англичанинова признали виновным в мошенничестве по ч.4 ст. 159 УК РФ. Фигуранта, который в 2007-2010 годах был заместителем губернатора, приговорили к шести годам колонии общего режима, сообщает корреспондент «Ъ-Приволжье» из зала Нижегородского райсуда 21 января 2026 года.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Окончательный приговор вынесен по сложению с предыдущим: в 2023 году его осудили на четыре года колонии за срыв строительства жилья для военных в подмосковном Чехове.

Сегодня подсудимый выступил с последним словом, в котором выразил надежду на вынесение справедливого решения.

Гособвинитель просил 10 лет колонии общего режима. Сторона защиты не согласилась и считает, что обвинение в мошенничестве ошибочное, а судить Валерия Англичанинова следовало по ст. 200.3 УК РФ (привлечение денег дольщиков в нарушение требований законодательства).

Как сообщал «Ъ-Приволжье», бывшего застройщика арестовали в октябре 2023 года по обвинению в хищении почти 274 млн руб. средств дольщиков при затянувшемся строительстве «Дома на Горького».

Саму стройку передали ООО «СЗ Хутор», где бенефициарами выступают два других бывших замгубернатора — Антон Аверин и Роман Антонов, а также депутат заксобрания Валерий Антипов. Ввели дом в сентябре 2025 года.

Анастасия Титова