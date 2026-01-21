Чины идут на север

К 2030 году в шести северных округах Нижегородской области предстоит газифицировать 45 тыс. домов — в 22 раза больше, чем в предыдущие три года. Обещанный в 1990-х годах газ ждут 168 населенных пунктов, однако нехватка финансирования ранее сдвинула программу на два года. Строительство газопроводов обещают завершить в 2026/27 годах, число заявок абонентов растет из-за поддержки льготников, отметили в «Газпроме». Остальные семьи с доходом выше среднего претендовать на компенсации за внутридомовое оборудование не могут. Депутаты предложили расширить перечень, чтобы поддержку могли получать учителя, врачи, пенсионеры и молодые специалисты, переехавшие из больших городов, а затраты «Газпрома» и бюджета региона были оправданы.

Депутаты предложили лишить одних нижегородцев льгот на газификацию в пользу других

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В Нижегородской области стартовал крупнейший этап программы газификации к 2030 году шести северных округов со 168 населенными пунктами и 45 тыс. домов, сообщил министр энергетики и ЖКХ Михаил Куренков. Для сравнения, в 2023–2025 годах в регионе газифицировали 2,1 тыс. домов в 13 населенных пунктах, подсчитал господин Куренков на заседании комитета заксобрания по ТЭК. В 2026–2028 годах будут построены газопроводы и ГРС в Уренском, Тоншаевском, Тонкинском, Варнавинском, Ветлужском округах и Шахунье, уточнил чиновник. Это позволит обеспечить газом 45 тыс. жителей, подсчитал господин Куренков.

По данным областного минэнерго, газом в регионе обеспечены 1,2 млн частных и многоквартирных домов. Уровень газификации составляет 84,7% против 75% в среднем по России. Из 50 муниципалитетов газифицированы 44, за исключением севера, которому газ обещают с 1990-х годов. Для решения проблемы власти рассматривали варианты строительства завода СПГ и магистрального газопровода в кооперации с соседними регионами, однако проекты были признаны нерентабельными. В 2018 году губернатор Глеб Никитин пообещал газифицировать север, была утверждена программа «Газпрома» стоимостью 26,3 млрд руб., в рамках которой около деревни Обход появится газораспределительная станция и 365 км газопроводов в шести округах. В 2024 году программа вышла за рамки финансирования, ее сдвинули еще на два года.

Параллельно в регионе реализуется программа догазификации, в рамках которой специалисты АО «Газпром межрегионгаз Нижний Новгород» бесплатно для жителей тянут сети до границы земельных участков абонентов.

С 2021 года жители подали 44,2 тыс. заявок на догазификацию и заключили с «Газпромом» 43,4 тыс. договоров, из которых исполнены 36,5 тыс., и подключены 30 тыс. домов.

На развитие сетей единый газовый оператор направил нижегородской структуре 7 млрд руб., а региональный бюджет с 2022 года выделил 114 млн руб. компенсаций, отметил заместитель гендиректора компании Кирилл Семенов. Субсидия правительства на установку трубы до цоколя дома увеличила число заявок от абонентов. Не все из них знают, что внутридомовое оборудование необходимо покупать за свой счет. Из-за этого газ к 11 тыс. домов до сих пор не подключен, подсчитал господин Семенов.

Средняя стоимость газового оборудования для дома превышает 90 тыс. руб., и многим владельцам требуется два-три года, чтобы подключить дом, напомнил зампред правительства Вячеслав Горев. Некоторые собственники не планируют подключаться, а хотят продать дом подороже из-за подведенной трубы. При этом льготным категориям граждан областной бюджет с 2022 года возмещает затраты на оборудование, напомнил министр соцполитки Игорь Седых.

В 2024–2025 годах льготы на 143 млн руб. получили более 1,5 тыс. человек, еще свыше 70 млн руб. из бюджета выделят в 2025 году, заверил господин Седых.

Льготную поддержку необходимо расширить, отметили депутаты. Евгений Зудилин полагает, что власти опоздали с программой на 30–40 лет, север необходимо было обеспечить газом еще в СССР. Внутренний рынок «Газпрома» в условиях антироссийских санкций будет расти, однако северные округа постепенно вымирают, добавил господин Зудилин. Депутат Татьяна Гриневич поддержала его и напомнила, что села вымирают, молодежь уезжает, а детей уже начали возить в детсады и школы в райцентры. При этом молодые специалисты, приезжающие на село, а также врачи, учителя и другие жители со средним доходом, не получающие льгот, не могут позволить себе газификацию, и программа буксует.

Помогать абсолютно всем необходимости нет, полагает вице-спикер Герман Краснов. В частности, граждане с низкой социальной ответственностью претендовать на льготы не должны, считает он. «Принцип „всем сестрам по серьгам“ будет излишним. У нас много примеров больших аварий из-за нарушений правил эксплуатации. И страдает не только гражданин, но и соседи. Платить за газ такие люди не будут»,— уверен господин Краснов.

Депутат Николай Упирвицкий предложил перераспределить льготы в пользу нуждающихся с жителей, которые не собираются подключать газ, подведенный к их земельному участку: «Деньги мы потратили, а людям это оказалось не нужно. Может, лучше эти деньги направить на помощь другим гражданам?»

Нижегородцы со средним заработком могут позволить себе оборудовать дом, подытожил глава комитета Владимир Беспалов. Тем не менее над перераспределением льгот депутаты обещали подумать, как ускорить программу.

Роман Рыскаль