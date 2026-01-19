«Центр 800» получил права на бренды «Столица закатов» и «100% настоящая Россия»

Автономная некоммерческая организация «Центр 800», принадлежащая Нижегородской области, получила права на туристические бренды «Столица закатов» и «100% настоящая Россия». Товарные знаки внесены в госреестр, сообщил губернатор Глеб Никитин в своем Telegram-канале 19 января 2026 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анастасия Еремина, Коммерсантъ Фото: Анастасия Еремина, Коммерсантъ

«"100% настоящая Россия" — это наш общий туристический бренд, который раскрывает Нижний Новгород как город, в котором представлено богатство природы, культуры, искусства, науки, промыслов, достижений и идей, с которыми ассоциируется наша страна»,— написал губернатор

Он добавил, что «Столица закатов» — это «природно-географический и событийный бренд, появившийся благодаря самим жителям».

Как писал «Ъ-Приволжье», «Центр 800» начал процедуру получения этих брендов весной 2024 года и рассчитывал завершить ее к концу того же года.

Галина Шамберина