Нижегородские власти отчитались о повышении рождаемости

Правительство Нижегородской области отчиталось о повышении рождаемости. «Во втором полугодии 2025 года мы увидели ощутимые положительные результаты после принятых мер поддержки нижегородских семей»,— написал губернатор Глеб Никитин в своем Telegram-канале 21 января.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Стандартную статистику (год к году) в абсолютных цифрах и процентах он не привел, но сообщил, что область «опередила годовой прогноз Росстата по рождениям более чем на 4%».

Глеб Никитин добавил, что самый высокий прирост произошел в октябре: число зарегистрированных рождений выросло на 10% к аналогичному периоду предыдущего года. Как писал «Ъ-Приволжье», в январе-октябре 2024 года в регионе родились 18,5 тыс. человек, что было на 4,6% меньше в сравнении с тем же периодом 2023 года. В октябре 2024 года родились 1,9 тыс. нижегородцев.

Суммарный коэффициент рождаемости в Нижегородской области (число рождений, приходящихся в среднем на одну женщину за всю жизнь) за 2025 год вырос с 1,275 до 1,307.

По словам Глеба Никитина, Нижегородская область стала лидером по приросту этого показателя в Приволжском федеральном округе. Данный факт он назвал закономерным результатом, которого добились благодаря запуску нижегородского проекта жизни «ОСНОВА».

Нижегородский губернатор отметил также, что «демографическая политика требует честности и системной работы».

Росстат и органы власти статистику по рождаемости и смертности по-прежнему не публикуют.

Галина Шамберина