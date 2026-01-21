Нижегородская мэрия намерена доплачивать полицейским по 10 тысяч рублей

Администрация Нижнего Новгорода ввела в 2026 году выплаты отдельным сотрудникам МВД. Об этом сообщили в мэрии 20 января.

Ежемесячные выплаты в размере 10 тыс. руб. будут получать сотрудники полиции, исполняющие обязанности по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности.

По словам главы города Юрия Шалабаева, порядок этих выплат утвержден в декабре прошлого года. Выплаты сотрудники начнут получать с февраля.

Как писал «Ъ-Приволжье», с 2023 года доплаты отдельным категориям силовиков ввели на региональном уровне.

Галина Шамберина