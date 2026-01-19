Нижегородские власти ввели пакет льгот для резервистов из «Барс-НН» и их семей

Резервистам из отряда «Барс-НН» и членам их семей стали доступны дополнительные меры господдержки. Соответствующий указ подписал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Нижегородской области Фото: Правительство Нижегородской области

По данным областного правительства, семьи резервистов будут освобождены от платы за детские сады и группы продленного дня в школах. Также дети из семей резервистов смогут бесплатно заниматься в спортивных секциях и будут иметь преимущество при переводе в образовательные организации, расположенные ближе к дому.

Несовершеннолетние дети в возрасте 7-14 лет смогут получить льготные путевки в детские оздоровительные лагеря и санатории, расположенные в Нижегородской области.

Также резервистам «Барс-НН» и членам их семей гарантировали внеочередное оказание бесплатной медпомощи и восстановительного лечения по программе госгарантий.

Как писал «Ъ-Приволжье», мобилизационный резерв «Барс-НН» создали в Нижегородской области осенью 2025 года для дополнительной защиты критически важных объектов. Служба в составе резерва не предусматривает отправку в зону специальной военной операции. Контракт позволяет совмещать основную гражданскую работу с военной подготовкой и сборами.

Андрей Репин