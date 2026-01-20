Госдолг Нижегородской области за 2025 год вырос на 28%

Объем госдолга Нижегородской области к 1 января 2026 года достиг 216,47 млрд руб. За год он увеличился на 47,55 млрд руб. или 28%, следует из данных регионального минфина.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В том числе объем федеральных бюджетных кредитов увеличился до 129,95 млрд руб. (на 2,5%), объем государственных ценных бумаг — до 29,5 млрд руб. (на 13%), кредиты коммерческих банков — до 55,6 млрд руб. (в 3,7 раза), госгарантии — до 1,42 млрд руб. (на 18%).

Бюджетные кредиты в структуре долга сейчас занимают 60%, коммерческие — 25,7%, государственные ценные бумаги — 13,6%, госгарантии — 0,7%.

В течение года Нижегородская область привлекла 135,3 млрд руб. коммерческих кредитов, погасила — 94,7 млрд. Бюджетных кредитов было привлечено 24,78 млрд руб., погашено — 21,55 млрд. Государственных бумаг — 15 и 11,5 млрд соответственно, госгарантий — 391 и 171 млн руб. соответственно.

На обслуживание госдолга регион потратил в 2025 году 6,86 млрд руб.

Галина Шамберина