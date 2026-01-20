Нижегородские власти отказались признать здание «Водника» выявленным ОКН

Управление государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области (УГО ОКН) отказалось рассматривать заявление о признании выявленным ОКН здания, в котором ранее размещалась дирекция стадиона «Водник». Заявление подавал искусствовед Антон Марцев. Здание расположено в центре Нижнего Новгорода и является частью спортивного комплекса, предназначенного к сносу.

По мнению Антона Марцева, зданию дирекции стадиона, построенному в 1937 году, присущи архитектурно-художественные качества той эпохи. Оно имеет мемориальную ценность и связь с историей Великой Отечественной войны. Кроме того, это здание связано с именем почетного гражданина Нижнего Новгорода, архитектора Дмитрия Сильванова, который известен авторством многих зданий, определяющих облик Нижнего Новгорода.

В УГО ОКН на запрос «Ъ-Приволжье» сообщили, что поводом для отказа стала совокупность обстоятельств. По данным управления, в заявлении мало данных по исторической ценности и фотофиксации здания, что предусмотрено порядком проведения работы по выявлению ОКН. Кроме того, в заявлении нет доказательств того, что автором проекта является Дмитрий Сильванов.

Также в УГО ОКН считают, что градостроительное положение объекта в глубине квартала ограничивает его визуальное восприятие и влияние на формирование исторической градостроительной среды. «В качестве эклектичного примера синтеза неоклассической стилистики в нижегородской трактовке объект имеет ряд аналогов и не является уникальным»,— отметили в УГО ОКН.

Как писал «Ъ-Приволжье», в 2025 году правительство Нижегородской области приняло решение о сносе всего комплекса спортивных сооружений на стадионе «Водник» в центре Нижнего Новгорода. На этом участке за счет инвестора планируется построить новых спортивные объекты и два высотных жилых дома. Также областное правительство ранее публиковало фотографии заброшенного здания дирекции, подтверждающие, что оно находится в аварийном состоянии.

Андрей Репин