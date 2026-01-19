Нижегородская мэрия намерена доплачивать студентам-педагогам

Администрация Нижнего Новгорода планирует ввести доплаты студентам третьего и последующих курсов вузов, работающим в муниципальных образовательных организациях. Размер доплат составит 5 тыс. руб. в месяц, сообщили в пресс-службе мэрии 19 января.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Глава города Юрий Шалабаев рассказал, что также планируется выделять гранты по 100 тыс. руб. для социальных педагогов, психологов, логопедов и дефектологов, внедряющих новые методики для адаптации и развития ребят в школах и детских садах.

В мэрии напомнили, что в 2025 году впервые за 16 лет проиндексировали доплаты молодым специалистам, работающим в учреждениях образования, культуры и спорта. С 2008 года сумма составляла от 700 руб. до 1 тыс. руб., сейчас — 3 тыс. руб. и 5 тыс. руб. в зависимости от уровня образования.

Галина Шамберина