Главные новости за 22 января. Новороссийск

В порту Новороссийска не допустили ввоз 24,5 т мандаринов, зараженных карантинным вредителем — средиземноморской плодовой мухой. Груз пришел в Новороссийск из Турции.

На заседании антитеррористической комиссии власти Новороссийска приняли решение о формате проведения патриотической акции «Бескозырка» в 2026 году. Традиционное шествие 3 февраля состоится без участия зрителей.

Из-за аварийной ситуации на сетях теплоснабжения 17 многоквартирных домов в Южном районе Новороссийска остались без отопления.

Стоимость квадратного метра жилья в Новороссийске увеличилась до 133 тыс. руб. Соответствующий норматив утвердила администрация города.

За период с 12 по 19 января в Новороссийске снизились цены на дизельное топливо и бензин с октановыми числами АИ-92 и АИ-95. Об этом свидетельствуют результаты мониторинга управления экономического развития города.

Житель Геленджика осужден на 16 лет строгого режима за преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетней.

По итогам 2025 года услугами аэропорта Геленджика воспользовались более 160 тыс. пассажиров.