Жителя Геленджика осудили на 16 лет за совращение несовершеннолетней

Краснодарский краевой суд огласил приговор в отношении 44-летнего жителя Геленджика, признанного виновным в совершении тяжких преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Фигурант дела осужден по совокупности статей УК РФ, предусматривающих ответственность за насильственные действия сексуального характера и изготовление материалов порнографического содержания с участием детей, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

В ходе судебного разбирательства установлено, что на протяжении длительного времени подсудимый совершал противоправные действия в отношении двух несовершеннолетних сестер, которым на момент совершения преступлений не исполнилось 12 лет. Кроме того, он принуждал потерпевших к созданию фото- и видеоматериалов порнографического характера. Как следует из материалов дела, мужчина приходился родственником детям, что стало причиной того, что девочки долгое время не решались сообщить о происходящем взрослым.

О фактах насилия стало известно после того, как потерпевшие рассказали о случившемся молодому человеку своей старшей сестры, которая на тот момент уже не проживала вместе с семьей. В дальнейшем выяснилось, что сама старшая сестра также подвергалась аналогичному насилию со стороны родственника в период своего несовершеннолетия. После этого информация была передана в правоохранительные органы.

Рассмотрение дела проходило в закрытом судебном заседании. Подсудимый вину не признал и отрицал свою причастность к инкриминируемым преступлениям. Однако суд, исследовав представленные доказательства и материалы дела, пришел к выводу о полной доказанности его вины.

Приговором суда фигуранту дела назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с последующим ограничением свободы сроком на два года. Также ему запрещено заниматься деятельностью, связанной с работой с детьми, сроком на десять лет. Приговор в законную силу пока не вступил.

Мария Удовик