Более 160 тысяч пассажиров воспользовались аэропортом Геленджика в 2025 году

Аэропорт Геленджика за первые пять с половиной месяцев работы после возобновления деятельности обслужил почти 164 тыс. пассажиров. Такие данные привела пресс-служба воздушной гавани, подводя итоги эксплуатации с момента открытия в июле 2025 года и до конца декабря. За указанный период в аэропорту было выполнено около 1,6 тыс. рейсов на прилет и вылет, что позволило обеспечить устойчивое авиасообщение курорта с ключевыми направлениями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Саркис Айвазян Фото: Саркис Айвазян

Наиболее загруженным днем стало 30 августа 2025 года, когда пассажиропоток достиг 2,4 тыс. человек. Существенную часть трафика сформировали рейсы в Москву, которыми за отчетный период воспользовались 138,3 тыс. пассажиров. Региональные направления обеспечили перевозку еще 25,6 тыс. человек, что свидетельствует о постепенном восстановлении внутрирегионального авиасообщения.

Открытие аэропорта Геленджика стало значимым событием для транспортной инфраструктуры края. Авиагавань не принимала рейсы с 2022 года, и информация о возобновлении ее работы была официально подтверждена 9 июля 2025 года. Росавиация сообщила, что аэропорт сможет принимать воздушные суда с 10 июля, при этом регулярные рейсы были организованы в дневное время — с 8 часов 30 минут до 20 часов. Первый рейс после открытия выполнила авиакомпания «Аэрофлот» 18 июля.

Ранее прогнозировалось, что пассажиропоток аэропорта превысит 125 тыс. человек, однако фактические показатели оказались выше ожиданий. Уже в первый месяц работы авиагавань обслужила почти 31 тыс. пассажиров, что подтвердило высокий спрос на авиаперевозки в Геленджик в туристический сезон.

Мария Удовик