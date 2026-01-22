Бензин и дизельное топливо подешевели в Новороссийске за неделю

В период с 12 по 19 января в Новороссийске зафиксировали снижение цен на дизельное топливо и бензин с октановыми числами АИ-92 и АИ-95. Об этом свидетельствуют результаты мониторинга управления экономического развития города, опубликованные на сайте администрации.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

За отчетную неделю бензин АИ-92 на территории муниципалитета снизился в цене на 4,3% с 66,26 руб./л до 63,41 руб./л. АИ-95 подешевел на 3,34%: 12 января цена за 1 л составляла 72,65 руб., а к 19 января она понизилась до 70,22 руб./л.

Наименьшее изменение цены зафиксировано у зимнего дизельного топлива. ДТ подешевело на 0,44% с 73,08 руб./л до 72,76 руб./л.

Согласно данным управления экономического развития Новороссийска, за неделю сжиженный углеводородный газ для заправки автотранспорта поднялся в цене на 0,88% с 32 руб./л до 32,28 руб./л.

София Моисеенко