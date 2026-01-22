В Южном районе Новороссийска 17 домов остались без отопления

На сетях теплоснабжения в Южном районе Новороссийска произошла авария, из-за которой по ряду адресов отключили отопление. Об этом сообщили в пресс-службе филиала АО «АТЭК».

На сетях котельной в третьем микрорайоне специалисты зафиксировали затопление тепловой камеры. На участке начались земляные работы для определения характера повреждения. Подачу отопления временно приостановили по следующим адресам:

ул. Героев Десантников, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 33А, 35, 35А, 37, 39, 39А

пр. Ленина, 49, 65, 67

Без теплоснабжения находятся также гостиница «Океан», детский сад №7 и Морской технический лицей.

Восстановительные работы на сетях будут проводиться ориентировочно до 19:30 с последующим заполнением сети.

София Моисеенко