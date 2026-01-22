В Новороссийске увеличилась стоимость квадратного метра жилья
Администрация Новороссийска утвердила норматив стоимости квадратного метра общей площади жилого помещения на первый квартал 2026 года. Соответствующее постановление опубликовано на сайте мэрии города.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
В первом квартале текущего года норматив стоимости одного квадратного метра жилья в Новороссийске составляет 133 тыс. руб., согласно постановлению администрации №111 от 21 января. Норматив будет актуален в январе, феврале и марте. Документ вступил в силу со дня его официального опубликования.
Как указывается в постановлении, мэрия определяет размер стоимости квадратного метра общей площади жилого помещения в целях реализации мероприятий по обеспечению молодых семей жильем в рамках программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг». Норматив утверждается для расчета размеров социальных выплат, предоставляемых отдельным категориям граждан.
В четвертом квартале 2025 года стоимость одного квадратного метра жилья в Новороссийске составляла 132,1 тыс. руб. Информация отражена в постановлении №4795, опубликованном 10 октября 2025 года.