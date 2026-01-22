В Новороссийске увеличилась стоимость квадратного метра жилья

Администрация Новороссийска утвердила норматив стоимости квадратного метра общей площади жилого помещения на первый квартал 2026 года. Соответствующее постановление опубликовано на сайте мэрии города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В первом квартале текущего года норматив стоимости одного квадратного метра жилья в Новороссийске составляет 133 тыс. руб., согласно постановлению администрации №111 от 21 января. Норматив будет актуален в январе, феврале и марте. Документ вступил в силу со дня его официального опубликования.

Как указывается в постановлении, мэрия определяет размер стоимости квадратного метра общей площади жилого помещения в целях реализации мероприятий по обеспечению молодых семей жильем в рамках программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг». Норматив утверждается для расчета размеров социальных выплат, предоставляемых отдельным категориям граждан.

В четвертом квартале 2025 года стоимость одного квадратного метра жилья в Новороссийске составляла 132,1 тыс. руб. Информация отражена в постановлении №4795, опубликованном 10 октября 2025 года.

София Моисеенко