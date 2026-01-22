Акция «Бескозырка» в Новороссийске пройдет без участия жителей

Власти Новороссийска приняли окончательное решение о формате проведения патриотической акции «Бескозырка». В 2026 году, как сообщил мэр города Андрей Кравченко, традиционное шествие состоится в ограниченном режиме.

Фото: администрация Краснодарского края

Вердикт о формате проведения «Бескозырки» огласили на заседании антитеррористической комиссии. Члены комиссии учли текущую ситуацию и требования безопасности на массовых мероприятиях.

«У нас есть четкие, понятные критерии в плане массовых скоплений, по количеству людей. Предлагаю в сокращенном составе пройти этот славный путь»,— заявил Андрей Кравченко.

Жителям Новороссийска предложили присоединиться к акции, зажигая свечи в окнах в ночь с 3 на 4 февраля в память о высадке десанта на Малую Землю.

Мэр Новороссийска также сообщил, что в городе со 2 по 14 февраля будут проходить памятные мероприятия и возложения цветов. Особое внимание планируется уделить ветерану Леониду Нанояну, у его дома состоится личный торжественный парад. Патриотические акции проведут и в школах Новороссийска.

София Моисеенко