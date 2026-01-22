В Новороссийском порту не допустили ввоз 24,5 тонны зараженных мандаринов

Во вторник, 13 января 2026 года, специалисты Южного межрегионального управления Россельхознадзора провели фитосанитарный контроль партии мандаринов в пункте пропуска «Новороссийский морской порт». Общий вес груза составил 24,5 тонны, продукция поступила из Турции, сообщает пресс-служба ведомства в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В ходе лабораторных исследований, выполненных по отобранным образцам, был выявлен карантинный вредитель — средиземноморская плодовая муха (Ceratitis capitata). Наличие опасного организма подтвердилось заключением карантинной экспертизы, проведенной Новороссийским филиалом ФГБУ «Центр оценки качества и сертификации агропромышленного комплекса».

Согласно российскому законодательству, зараженная продукция не может поступать в свободный оборот без проведения обязательных карантинных мероприятий. В данном случае собственники партии выбрали вариант обеззараживания. Мандарины были обработаны препаратами, разрешенными к применению, после чего смогут поступить в торговую сеть.

В ведомстве отметили, что выявление карантинных вредителей и своевременные меры предотвращают угрозу распространения опасных организмов, защищая местные сельхозкультуры и предотвращая экономические потери. Россельхознадзор продолжает контроль поставок цитрусовых и другой сельхозпродукции, поступающих в Краснодарский край, усиливая работу на пунктах пропуска.

Специалисты подчеркивают, что фитосанитарный контроль — важная часть обеспечения безопасности продовольственного рынка региона. При выявлении зараженных партий продукция либо возвращается отправителю, либо проходит разрешенные меры обеззараживания, что позволяет избежать распространения карантинных вредителей и сохраняет качество поставляемых продуктов.

Мария Удовик